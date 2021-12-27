Росія застерігає від "військового вирішення конфлікту" на Донбасі, бо це "поставить під питання" державність України, - Пєсков
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Ситуація на Донбасі не має вирішуватися військовим шляхом, інакше стоятиме питання державності України.
Про це заявив прессекретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РИА Новости".
Він зауважив, що влада Сполучених Штатів і України знають про таку позицію РФ.
"Це те, про що неодноразово говорив президент Путін, і це те, що прекрасно знають у Києві, це те, що прекрасно знають у Вашингтоні. Але бачите, спинити Київ чомусь ніхто не хоче", - заявив Пєсков.