Двох українських воїнів поранено в результаті обстрілів військ РФ на Донбасі. За добу ворог 5 разів відкривав вогонь, з опівночі - 1, - штаб ООС

Збройні формування Російської Федерації продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи.

Про це йдеться в ранковому зведенні щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 7.00 27 грудня 2021 року, передає Цензор.НЕТ.

"Упродовж минулої доби, 26 грудня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню.

У напрямку ПІВДЕННОГО, ПІСКІВ, НОВОЛУГАНСЬКОГО та ШУМІВ окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем.

Поблизу ТАЛАКІВКИ ворог задіяв безпілотний літальний апарат, за допомогою якого здійснив скидання пострілів ВОГ-17.

Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – важкий", - розповіли в штабі ООС.

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"Станом на 7 годину ранку, 27 грудня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню. У напрямку НЬЮ-ЙОРКУ противник відкривав вогонь з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Внаслідок дій ворога один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Захисник перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – важкий", - додали в штабі.

"Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли. Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації", - зазначається у зведенні.