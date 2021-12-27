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Україна - п'ята у світі та друга в Європі за добовою смертністю від COVID-19. ІНФОГРАФІКА

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Україна - п'ята у світі та друга в Європі за добовою смертністю від COVID-19. ІНФОГРАФІКА
Станом на ранок 27 грудня у світі зареєстрували 385 808 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу – 3 337 осіб.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

За даними центру, у світі зафіксували 280 338 595 випадків інфікування, з них 385 808 за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 5 416 734 осіб, з них 3 337 за минулу добу.

Побороли хворобу та вилікувалися 250,3 млн осіб.

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Україна - пята у світі та друга в Європі за добовою смертністю від COVID-19 01

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 – США, Індія, Бразилія, Велика Британія та Росія.

Україна розташовується на 17-му місці світового рейтингу та на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 24-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 11-ту, за летальними випадками за добу Україна - 5-та у світі та 2-га в Європі.

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Україна - пята у світі та друга в Європі за добовою смертністю від COVID-19 03
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Топ коментарі

  • Андрей Дудка 31cd38e0
    Любая система стремиться к равновесию. Бесчисленное множество короновирусов и микроорганизмов находится внутри человеческого организма. Почти у каждого можно обнаружить кишечную палочку и туберкулез, и при желании любого человека,можно обьявить зараженным,сотни короновирусов переносятся как воздушно капельным так и аэрозольным путем, разносятся животными, но лишь единицы заболевают. И тут фармкоорпорациям пришла гениальная идея, как срубить бабло, заставив вакцинироваться от того, что находится в равновесии в нас и вокруг нас. Дело стало за малым.
    Первое: Это равновесие следовало нарушить и заставить вирусы изменяться и приспосабливаться.
    Второе: Нужно отключить у человека его естественную защиту и систему распознавания "свой-чужой", и заставить поверить, что только медикаментозные препараты смогут помочь от всего.
    Третье: С помощью ВОЗ заставить весь мир поверить в угрозу и посеять в мире страх и панику.
    Что успешно было и проделано.
    В Украине же с ее зашкаливающей коррупцией, сперва летом закрыли 70% инфекционных и терапевтических отделений, а осенью людей, которым требовалась первая помощь, отправляли домой, сидеть и следить за сатурацией, когда требовалось лечение антибиотиками, но протоколы ВОЗ это запрещали, доводили людей до тяжелых случаев, а оставшиеся переполненные отделения показывали для создания картинки.
  • Vitaliy Darmits
    Е ні . Це результат тупості , впертості та невігластва антиваксерів . Але їх кількість стрімко скорочується щодоби . Тож все в нас буде добре . Не панікуйте .
  • Георгий Иванов db24279b
    На наличие логики проверься!
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