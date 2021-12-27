Найманці РФ не пропустили патруль спостерігачів ОБСЄ біля Горлівки

Російські окупаційні війська не дозволили патрулю СММ ОБСЄ проїхати через лінію зіткнення біля Горлівки в напрямку території, підконтрольної уряду України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється в оперативному звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ №49/2021.

"Удень 26 грудня в Донецькій області збройні формування не пропустили спостерігачів до підконтрольних урядові районів. Патруль Місії прямував із непідконтрольних урядові районів Луганської області. Заборона доступу сталася об 11:23 на блокпості збройних формувань на північно-західній околиці Горлівки. Вочевидь озброєний член збройних формувань мотивував це "відсутністю попереднього сповіщення". Про свій перетин СММ попередньо сповістила і зробила це в рамках тимчасового заходу з міркувань ввічливості у зв’язку з COVID-19", - йдеться у звіті.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Двох українських воїнів поранено в результаті обстрілів військ РФ на Донбасі. За добу ворог 5 разів відкривав вогонь, з опівночі - 1, - штаб ООС

Спостерігачі констатують, що "такі заборони та затримки не лише обмежують свободу пересування СММ через лінію зіткнення, але й перешкоджають здійсненню матеріально-технічного забезпечення Місії, яке є вкрай необхідним для її ефективної роботи".