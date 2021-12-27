Найманці РФ не пропустили патруль спостерігачів ОБСЄ біля Горлівки
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється в оперативному звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ №49/2021.
"Удень 26 грудня в Донецькій області збройні формування не пропустили спостерігачів до підконтрольних урядові районів. Патруль Місії прямував із непідконтрольних урядові районів Луганської області. Заборона доступу сталася об 11:23 на блокпості збройних формувань на північно-західній околиці Горлівки. Вочевидь озброєний член збройних формувань мотивував це "відсутністю попереднього сповіщення". Про свій перетин СММ попередньо сповістила і зробила це в рамках тимчасового заходу з міркувань ввічливості у зв’язку з COVID-19", - йдеться у звіті.
Спостерігачі констатують, що "такі заборони та затримки не лише обмежують свободу пересування СММ через лінію зіткнення, але й перешкоджають здійсненню матеріально-технічного забезпечення Місії, яке є вкрай необхідним для її ефективної роботи".