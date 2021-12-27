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Велика Британія включила Росію до переліку ворожих держав

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Велика Британія включила Росію до переліку ворожих держав
Державний міністр з питань безпеки Великобританії Деміан Хайндс назвав найбільш вороже налаштовані стосовно Сполученого Королівства держави. Хайндс відніс до таких країн Росію, Китай та Іран.

Про це повідомляє Telegraph, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Видання, пояснюючи список країн міністра, перерахувало наступні загрози для Великобританії: наявність шпигунів і військових у стані готовності, проведення кібератак і кампаній з дезінформації.

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"Три країни, які я згадав, мають людський потенціал, у них велика присутність, вони можуть забезпечувати присутність у великих масштабах. Вони можуть проводити і дійсно проводять інформаційні операції і задіяні безліччю різних способів. Важко дати вичерпний список", - пояснив він свій вибір.

Наступна в списку ворожих держав йшла Північна Корея.

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Топ коментарі

  • хужє не будєт
    Пам'яйте, кому ви зобов'язані різдвяному спокою! Вони, гаранти вашої безпеки!
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Бритам-черговий респект...
  • Яр Холодний
    У кацапів прислів"я є: "Насильно мил не будешь!" От тільки вони його до себе не хочуть примірять! Чим більше лізуть зі своєю "любов"ю" до сусідів тим більше ці сусіди від них стороняться!
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