Велика Британія включила Росію до переліку ворожих держав

Державний міністр з питань безпеки Великобританії Деміан Хайндс назвав найбільш вороже налаштовані стосовно Сполученого Королівства держави. Хайндс відніс до таких країн Росію, Китай та Іран.

Про це повідомляє Telegraph, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Видання, пояснюючи список країн міністра, перерахувало наступні загрози для Великобританії: наявність шпигунів і військових у стані готовності, проведення кібератак і кампаній з дезінформації.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Єдиний вихід з поточної ситуації для Росії лежить через діалог, - голова МЗС Британії Трасс

"Три країни, які я згадав, мають людський потенціал, у них велика присутність, вони можуть забезпечувати присутність у великих масштабах. Вони можуть проводити і дійсно проводять інформаційні операції і задіяні безліччю різних способів. Важко дати вичерпний список", - пояснив він свій вибір.

Наступна в списку ворожих держав йшла Північна Корея.