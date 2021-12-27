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"Океан Ельзи" спростував дезінформацію проросійських ЗМІ про буцімто новорічний виступ для російського бізнесмена

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"Океан Ельзи" спростував дезінформацію проросійських ЗМІ про буцімто новорічний виступ для російського бізнесмена
Гурт "Океан Ельзи" заявив, що не має виступів у новорічну ніч.

Про це йдеться на сторінці гурту у фейсбуку, передає Цензор.НЕТ.

"Ми, Океан Ельзи, не маємо виступів в новорічну ніч. Святкуємо цей Новий рік в Києві, як кожен собі давно і запланував: хтось з родиною вдома, хтось в гостях з друзями. Веселих свят!" - йдеться у повідомленні.

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Раніше проросійський сайт strana.ua повідомила, що буцімто фронтмен гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук у новорічну ніч 31 грудня дасть концерт на вечірці російського мільярдера Юрія Шефлера в Юрмалі.

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Топ коментарі

  • Яр Холодний
    "Не трогайте актёров, извозчиков и проституток - они служат при любой власти.... " (адмірал Колчак)
  • хужє не будєт
    Твоє їб.ло коли всіх наїб.в і повернувся до баби бєні.
  • jklpqrs
    Какая разница? Свое, славко, уже сделал.
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