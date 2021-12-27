В Україні за добу від COVID-19 померли 133 особи, зафіксовано 1 864 нові випадки зараження, 4 527 осіб одужали
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.
"Понад 28 млн щеплень проти COVID-19 зроблено в Україні від початку вакцинальної кампанії!
За добу 26 грудня в Україні:
зафіксовано 1 864 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 138, медпрацівників – 12);
29 476 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримало 8 776 людей, другу дозу – 20 434 людини, додаткову дозу отримали 88 людей, ревакцинальну дозу – 178 людей.
Також за минулу добу:
госпіталізовано – 1 053 особи;
летальних випадків – 133;
одужало – 4 527 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 3 646 988 осіб;
одужало – 3 432 739 осіб;
летальних випадків – 94 971;
проведено ПЛР-тестувань – 16 678 842.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 592 537 людей, з них отримали першу дозу – 14 592 535 людей, отримали дві дози – 13 414 061 людина, отримали додаткову дозу – 2 110 людей, ревакцинальну дозу – 793 людини. Загалом проведено 28 009 499 щеплень", - розповіли в МОЗ.