В Україні за добу від COVID-19 померли 133 особи, зафіксовано 1 864 нові випадки зараження, 4 527 осіб одужали

В Україні зафіксовано 1 864 нові випадки зараження COVID-19 станом на ранок 27 грудня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

"Понад 28 млн щеплень проти COVID-19 зроблено в Україні від початку вакцинальної кампанії!

За добу 26 грудня в Україні:

зафіксовано 1 864 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 138, медпрацівників – 12);

29 476 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримало 8 776 людей, другу дозу – 20 434 людини, додаткову дозу отримали 88 людей, ревакцинальну дозу – 178 людей.

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Також за минулу добу:

госпіталізовано – 1 053 особи;

летальних випадків – 133;

одужало – 4 527 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 3 646 988 осіб;

одужало – 3 432 739 осіб;

летальних випадків – 94 971;

проведено ПЛР-тестувань – 16 678 842.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 592 537 людей, з них отримали першу дозу – 14 592 535 людей, отримали дві дози – 13 414 061 людина, отримали додаткову дозу – 2 110 людей, ревакцинальну дозу – 793 людини. Загалом проведено 28 009 499 щеплень", - розповіли в МОЗ.









