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Велика Британія евакуює з України своїх військових інструкторів у разі вторгнення РФ, - міністр оборони Воллес

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Велика Британія евакуює з України своїх військових інструкторів у разі вторгнення РФ, - міністр оборони Воллес
Командування британської армії склало план дій на випадок вторгнення російських військ в Україну.

Про це 26 грудня написало видання Daily Express, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Гордон.

Ідеться про евакуацію з України майже 100 інструкторів.

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За словами міністра оборони Великої Британії Бена Воллеса, малоймовірно, що британські військові боротимуться із російськими військами на території України.

Британські інструктори дислокуються у Яворові Львівської області. У разі вторгнення вони попрямують до польського кордону. Невелика група штабних офіцерів, яка перебуває в Києві, також попрямує до кордону, зазначили у публікації.

Рішення про евакуацію ухвалить начальник відділу спільних операцій Чарлі Стрікленд.

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Топ коментарі

  • Сергей Воробей 25ea4f2b
    Ядерное оружие верните,и пиз...те на все четыре стороны.
  • хужє не будєт
  • Nikolai Chizhevsky
    спасая свою шкуру,браво! кацапов от таких новостей еще больше вдохновляет на окупацию
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