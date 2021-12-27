Велика Британія евакуює з України своїх військових інструкторів у разі вторгнення РФ, - міністр оборони Воллес
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Командування британської армії склало план дій на випадок вторгнення російських військ в Україну.
Про це 26 грудня написало видання Daily Express, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Гордон.
Ідеться про евакуацію з України майже 100 інструкторів.
За словами міністра оборони Великої Британії Бена Воллеса, малоймовірно, що британські військові боротимуться із російськими військами на території України.
Британські інструктори дислокуються у Яворові Львівської області. У разі вторгнення вони попрямують до польського кордону. Невелика група штабних офіцерів, яка перебуває в Києві, також попрямує до кордону, зазначили у публікації.
Рішення про евакуацію ухвалить начальник відділу спільних операцій Чарлі Стрікленд.