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COVID - 19 - не остання пандемія, з якою зіштовхнеться людство. Треба готуватися до наступної, - генсек ООН Гутерріш

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COVID - 19 - не остання пандемія, з якою зіштовхнеться людство. Треба готуватися до наступної, - генсек ООН Гутерріш
Нинішня пандемія не буде останньою для людства. Необхідно підготуватися до появи нових.

Про це у твітері написав генеральний секретар ООН Антоніу Гетерріш, інформує Цензор.НЕТ.

"COVID - 19 буде не останньою пандемією, з якою зіштовхнеться людство. У міру того як ми вирішуємо нинішню кризу системи охорони здоров'я, нам необхідно готуватися до наступної", - заявив він.

У Міжнародний день протиепідемічної готовності генсек закликав приділити цьому питанню увагу і інвестиції, яких воно заслуговує.

Генеральна Асамблея ООН з метою привернення уваги до проблеми запобігання епідемій, підвищення готовності та консолідації зусиль для боротьби з ними торік прийняла резолюцію про заснування Міжнародного дня протиепідемічної готовності, який відзначається 27 грудня.

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Топ коментарі

  • Erlich Bachman
    Бесполезная организация транслирует бесполезные вещи. Да, вирусы будут, они всегда были. Это открытие для кого вообще? Всё равно, что скаазать, что завтра взойдёт солнце. Даже если будет пасмурно его не будет видно.
    И главное, единственная подготовка предлагаемая им - дате денег. И всё. Бездарности, блд.
  • я гражданин Украины
    то ви стверджуете що оця "повязка" марля е панацея від..... сам фізичний розмір "ковіда" ви знаете ....
  • Привет
    Та да..
    На дурака не нужен нож...ему с три короба наврешь...и делай с ним шо хошь..(с)
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