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В разі відмови НАТО виконувати вимоги Росії відповідь може бути "різною", - Путін

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В разі відмови НАТО виконувати вимоги Росії відповідь може бути "різною", - Путін
Військово-технічна відповідь РФ у разі відмови США та НАТО розглядати російські пропозиції у сфері безпеки може бути різною.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс", про це заявив президент РФ Володимир Путін.

"Вона (відповідь.  - Ред.) може бути різною. Це залежить від тих пропозицій, які зроблять мені наші військові експерти", - сказав президент країни-агресора.

Водночас Путін заявив, що РФ прагнутиме досягнення юридично зобов'язуючого результату на цих переговорах, а не прагнутиме їхнього припинення.

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Топ коментарі

  • AbOriginal_UA
    У кацапов ответы бывают разные - жидкие и газообразные....
  • Vadim Izumov
    Заднюю ни кто не давал, он продолжает накапливать войска. Риторика кремлядей не изменилась с времен войны против Финляндии, почитай газеты тех времен и будишь жутко удивлен. Да и паспортизация донбасян жутко напоминает войну с Грузией и нациков с Чехией
  • чугунный батон
    Шо ж ты фраер сдал назад !!??
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