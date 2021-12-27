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НКРЕКП схвалила підвищення тарифів на воду з 1 січня. Список

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НКРЕКП схвалила підвищення тарифів на воду з 1 січня. Список
Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) схвалила зміну тарифів для 45 водоканалів. З 1 січня 2022 року українці платитимуть за водоспоживання більше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення НКРЕКП, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з рішенням, НКРЕКП найбільші тарифи встановлені для побутових клієнтів КП "Облводоканал" (Запоріжжя) - 54,63 гривень (без ПДВ) за 1 кубометр водоспоживання цілому (централізоване водопостачання та централізоване водовідведення).

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Також високі тарифи встановлені для клієнтів КП "Уманьводоканал" - 47,92 гривень за 1 кубометр та КП "Бердянськводоканал" - 47,56 гривень.

У Києві тарифи зростуть на 20% до 25,32 гривень (без ПДВ) за 1 кубометр (30,38 гривень з ПДВ). З них: централізоване водопостачання 16,164 грн/кубометр з ПДВ; централізоване водовідведення 14,22 грн/ кубометр з ПДВ.

НКРЕКП схвалила підвищення тарифів на воду з 1 січня 01
НКРЕКП схвалила підвищення тарифів на воду з 1 січня 02

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Топ коментарі

  • хужє не будєт
    Весна 2019.
    - ДУМАЙ.
    - ги-ги... аби не Порох... хужє нє будєт... сдєлаєм вас вмєстє... абирвалг...
    Зима 2021.
    - НЕ ДУМАВ, що так буде...

    Нова українська приказка: Чому бідні? Бо дурні! А чому дурні? Бо ... НЕ ДУМАЮТЬ!
  • я гражданин Украины
    у них кінець епохи бЄдності ....- а у нас ...
  • хужє не будєт
    Зробили себе разом!
    Amazon та eBay підвищили тарифи для українців через податок наркомана Зеленського.
    З січня компанії додатуть до вартості послуг 20% ПДВ у зв'язку з набуттям чинності закону про податок на Google.
    Ставку застосують до кожної оплати послуги, яку здійснюватимуть українці.
    P.S. Дякую дуже дякую- пердящим голосом Віслюка Оманського
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