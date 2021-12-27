Через сильні снігопади існує загроза сходження лавин у Карпатах, - ДСНС

У Карпатах сьогодні, 27 грудня, очікуються сильні снігопади та хуртовини. Через негоду в горах існує високий ризик сходження лавин.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

"27 грудня, у зв’язку зi снiгопадами та хуртовинами, в Карпатах, зокрема у горах Iвано-Франкiвської та на високогiр’ї східної частини Закарпатської областей очікується висока снiголавинна небезпека (4 рiвень); на високогір’ї західної та центральної частини Закарпатської області утримається значна сніголавинна небезпека (3 рівень)", - йдеться у повідомленні.

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