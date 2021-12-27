Кандидатури до дисциплінарної комісії "Слуги народу" внесуть облорганізації, - Шуляк

Обласні організації партії "Слуга народу" нададуть кандидатури потенційних членів дисциплінарної комісії політичної сили, після чого з'їзд затвердить її кількісний склад.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявила очільниця партії Олена Шуляк.

За її словами, поява такого органу точно актуальна для партії, бо необхідно розглядати різні ситуації, пов'язані з місцевими та народними депутатами.

"Як бачимо, в "зашквари" потрапляють різні представники нашої політичної сили. Цей орган розглядатиме можливість застосування імперативного мандату до місцевих депутатів, виключення із парламентської фракції народних депутатів, а також позбавлення їх мандатів. Звичайно, добре, якщо не буде потреби порушувати на з'їзді питання про позбавлення народних депутатів мандатів, але дисциплінарна комісія зможе займатися і цим", - пояснила Шуляк.

Водночас на питання про те, яким буде склад дисциплінарної комісії, нардеп зазначила, що, ймовірно, обласні організації нададуть кандидатури "таких авторитетних людей, які зможуть у ній працювати, а вже на з'їзді оберемо дієву кількість".

"Якщо до неї увійде 50 чоловік, вона точно ніколи не збереться. Тому буде сім чи дев'ять членів - вирішуватиме безпосередньо з'їзд партії, тобто це не стане моїм одноосібним рішенням", - додала Шуляк.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Слуга Народу" рішуче виключатиме тих, хто не поділяє цінності команди, - Шуляк