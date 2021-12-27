Епідзонування України: "Червоними" залишаються дві області, решта - "жовті", - МОЗ. ІНФОГРАФІКА
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В Україні, станом на 27 грудня, в червоній зоні епідемічної небезпеки залишаються дві області – Волинська та Запорізька.
Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.
Усі інші області, а також столиця, віднесено до жовтого рівня епіднебезпеки.
Рівень захворюваності на COVID-19 при визначеному показнику 75 на 100 тисяч населення, станом на 26 грудня, по країні становив 220 на 100 тисяч населення. Найвищий рівень захворюваності у Києві (479), Полтавській області (392) та Волинській області (364).
За даними за 26 грудня, в Україні загалом рівень госпіталізації пацієнтів із COVID-19 становить 29,4 особи на 100 тис. населення за норми не більше 60 осіб.на 100 тис. населення. Також в Україні зайнято 25% лікарняних ліжок із киснем за норми не більше 65%.