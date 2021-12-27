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Білорусь розпочала вакцинацію від коронавірусу дітей віком 12-17 років

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Білорусь розпочала вакцинацію від коронавірусу дітей віком 12-17 років
У Білорусі в понеділок розпочалася вакцинація дітей від 12 років проти COVID-19.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров'я республіки, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на  "Белта".

"Прищепити проти COVID-19 можна дітей віком 12-17 років. Для цього батькам або законним представникам необхідно підписати інформовану згоду на вакцинацію", - йдеться в повідомленні відомства.

Для вакцинації дітей пропонується інактивована китайська вакцина проти інфекції COVID-19 (Vero Cell).

"Вакцинацію можна пройти не раніше ніж через шість місяців після перенесеної дитиною інфекції COVID-19, відповідно до інструкції для медичного застосування імунобіологічного лікарського засобу, загальної характеристики лікарського препарату та за відсутності протипоказань до вакцинації в дітей", - наголосили в МОЗ Білорусі.

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Топ коментарі

  • Alex_dos
    Ой.. вусатий же казав що ковіда не має. Що трапилося ?
  • Олександр Запорізький
    Дивно, бульбафюрер кряхтів що то все постанова і вірусу не існує...
  • joker avto
    Чревато... - "У нас руки длинные"
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