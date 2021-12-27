Представники "Розумної політики" працюють з нашими обласними організаціями. Це серйозна історія, - Шуляк
"Сподіваюся, що всі бажаючі вже перейшли. Водночас хочу звернутися до колег, які теж мають намір (приєднатися до МФО "Розумна політика", – ред): здавайте мандати і тоді вже створюйте власні політичні бренди, не "виїжджайте" на інших іменах людей. Нехай вас обирають по-чесному, тоді й братимете участь у роботі парламенту", – заявила Шуляк в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.
Водночас вона зазначила, що МФО "Розумна політика" помітно впливає на діяльність партії "Слуга народу" та настрої всередині політсили.
"Наприклад, чи ведуться переговори членів МФО "Розумна політика" з іншими представниками нашої політичної сили в парламенті? Так, ведуться. Чи приїжджають представники МФО "Розумна політика" до регіонів і працюють із представниками наших обласних організацій? Працюють. Тобто це достатньо серйозна історія. Ми маємо визнати, що є люди, які створюють свою політичну силу, і для досягнення цієї мети вони будуть використовувати різні засоби та методи, до цього потрібно бути готовими", – пояснила політик.
Крім того, за її словами, можливість позбавити екс-спікера Дмитра Разумкова мандата "теоретично лишається, але юридично це досить складне рішення".
"Тому ми вважаємо, що найкраще рішення для Дмитра Олександровича як відповідального політика, яким він себе називає – це самому здати мандат. Це питання політичної культури, але, зрозуміло, Разумков цього робити не збирається", – додала Шуляк.