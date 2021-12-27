Політв'язня Абдуллаєва, якого утримують у колонії в Росії, перевели з ШІЗО до барака

Фігуранта кримської "справи Хізб ут-Тахрір", кримчанина Теймура Абдуллаєва перевели до барака у в'язниці РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Кримську солідарність", про це Теймур Абдуллаєв розповів матері на побаченні.

Абдуллаєв розповів, що вийшов зі штрафного ізолятора 18 грудня, зараз він перебуває у суворих умовах утримання у загальному бараку колонії. На цей раз він провів в ізоляції 55 днів поспіль.

Діляра Абдуллаєва повідомила, що на побаченні із сином передала йому теплі речі, оскільки, поки він перебував у ШІЗО, співробітники колонії проводили обшуки у його камері та викинули речі, які йому заборонено брати із собою.

Мати політв'язня також звернула увагу на стан його здоров'я: жовті очні яблука, що свідчить про проблеми печінки. Теймур скаржився на біль у спині та нирках.

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