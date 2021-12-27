Через "Омікрон" у світі вже скасували понад 7 тисяч авіарейсів

Унаслідок швидкого поширення Омікрон-штаму коронавірусу вирушити за призначенням не змогли десятки тисяч авіапасажирів по всьому світові.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє BBC.

Починаючи з п'ятниці, скасовано вже понад 7 тис. рейсів. Найбільше постраждали авіаперевізники у США та Китаї.

За даними порталу FlightAware, тільки в неділю було скасовано понад 2 тис. рейсів, у тому числі понад 640 - у Сполучених Штатах.

Зазначається, що компанії змушені скасовувати польоти через масове інфікування Омікрон-штатмом обслуговуючого персоналу, включаючи членів екіпажів.

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