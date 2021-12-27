Росія завезла до окупованого Криму понад 600 тисяч своїх громадян, - Данілов

Українська розвідка повідомляє про 600 тисяч перевезених до окупованого Криму громадян Росіїє.

Про це заявив секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Крим.Реалії.

"Для чого вони заходили до Криму, це вони й роблять – плацдарм, щоб повністю мати вплив саме в цьому регіоні. Там йде повністю зараз переозброєння. Там сьогодні постійно відбуваються навчання. Понад те, за даними нашої розвідки, вони завезли вже туди понад 600 тисяч громадян Російської Федерації, заселили територію Криму", – розповів секретар РНБО України Олексій Данілов.

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