36 мігрантів намагалися прорватися із Білорусі до Польщі
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Велика група біженців намагалася прорватися до Польщі із Білорусі після опівночі у понеділок.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомила Держприкордонслужба Польщі.
"Сьогодні після опівночі на ділянці, що охороняється підрозділом прикордонної служби в районі населеного пункту Мельник, група з 36 іноземців форсувала кордон. У бік польських патрулів кидали каміння. Ніхто не постраждав", - йдеться у повідомленні.
Напередодні нелегально перейти польсько-білоруський кордон намагалися шість біженців, додали в Держприкордонслужбі.