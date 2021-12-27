"Слуги народу" про військовий облік жінок: Це крок назустріч тим, хто бажає проходити службу у ЗСУ, для уникнення зайвих процедур

Те, що жінки деяких професій ставатимуть на військовий облік, не означатиме їхній призов чи мобілізацію до армії. Це просто модернізація обліку за спеціальностями, які можуть бути теоретично потрібні для оборони держави.

Про це заявили депутати від "Слуги Народу", коментуючи наказ Міністерства оборони про перелік професій, після здобуття яких жінки мають стати на військовий облік, передає Цензор.НЕТ.

Народний депутат Тарас Тарасенко наголосив, що зі взяттям на військовий облік жодних змін у житті українських жінок не буде.

"Єдине – Збройні Сили просто знатимуть, які спеціалістки є в країні та можуть у крайньому випадку долучитись до оборони держави. Це також крок назустріч жінкам, які мають бажання проходити військову службу у Збройних Силах України, для уникнення зайвих процедур при займанні посад за своєю спеціальністю", – наголосив він.

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Народна депутатка Марія Мезенцева пояснила, що у березні цьогоріч Верховна Рада ухвалила законопроєкт про удосконалення окремих питань виконання військового обов’язку та ведення військового обліку. Він передбачає норми, якими змінено порядок взяття жінок на військовий облік. Саме тому було вирішено модернізувати систему військового обліку та привести законодавство у відповідність до реалій життя, це відбувалося протягом року.

"Підкреслюю, що мета усього цього процесу – модернізувати військовий облік в країні. Не може бути такого, що нормативна база та процедури військового обліку просто не відповідають сучасності та залишаються ще на рівні 1990-х чи 2000-х років. Але, звісно, це має бути зроблено максимально зручно, без примусу і в таких часових проміжках, щоб це було в інтересах людей".

Жодної терміновості у взятті жінок на військовий облік немає, наголошує народний депутат Ігор Копитін. Час є до кінця 2022 року. До того ж держава робитиме все, аби забезпечити зручні процедури дистанційної постановки на облік.

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"Нікому не потрібно відразу бігти до воєнкомату. Поступово, з використанням цифрових технологій, Міністерство оборони забезпечить модернізацію ведення обліку військовозобов’язаних за спеціальностями, які можуть бути теоретично потрібні для оборони держави. При цьому буде робитись усе, щоб забезпечити максимально зручні процедури дистанційної взятті на облік – в онлайн-форматі настільки, наскільки це можливо. І для жінок, і для чоловіків", – розповів Ігор Копитін.