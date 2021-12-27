Перемовини РФ зі США щодо гарантій безпеки відбудуться відразу після новорічних канікул, - Лавров

Російсько-американські перемовини щодо гарантій безпеки відбудуться відразу після новорічних канікул.

Про це заявив у понеділок глава МЗС РФ Сергій Лавров, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс".

"Головне це, як сказав президент, щоб не було балаканини, щоб не замотали наші пропозиції в нескінченних дискусіях, чим Захід славиться, і чим він вміє займатися, а щоб був результат усіх цих дипломатичних зусиль. Результат причому в якийсь певний проміжок часу, ми жодних ультиматумів не висуваємо, але нескінченні перемовини, у ході яких Захід знову почне щось двозначно обіцяти, а потім обов'язково обдурить (РФ не влаштовують. - Ред.)", - заявив Лавров.

"У цьому зв'язку США, звичайно, головний наш перемовник. І саме зі США ми проводитимемо основну роботу стосовно перемовин, які відбудуться відразу після завершення новорічних канікул", - сказав Лавров.

Він нагадав, що НАТО запропонувало "устами Столтенберга", але "зрозуміло, що це з подачі США, відразу за цим, через буквально день провести засідання ради Росія-НАТО".

Читайте також: Захід може використовувати наші пропозиції для створення загроз Росії у сусідніх країнах, - Путін