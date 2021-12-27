У Росії до 15 років в'язниці засудили історика Дмитрієва, який досліджував місця поховань жертв сталінських репресій

Петрозаводський районний суд Карелії збільшив з 13 до 15 років колонії суворого режиму вирок голові карельського "Меморіалу", історикові Юрію Дмитрієву.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".

Суд визнав історика Юрія Дмитрієва винним у виготовленні дитячої порнографії та розпусних діях щодо прийомної доньки та зберіганні частин зброї.

"Шляхом складання покарань призначити Дмитрієву вирок - 15 років у колонії суворого режиму", - сказала під час вироку суддя Катерина Хомякова.

Таким чином, Дмитрієв визнаний винним за всіма статтями.

Один із адвокатів засудженого Роман Масалєв повідомив, що захист оскаржить вирок у законному порядку, тобто протягом 10 днів.

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Нагадаємо, 22 липня Петрозаводський міський суд визнав Дмитрієва винним у сексуальному насильстві над названою дочкою і засудив до 3,5 років колонії з урахуванням пом'якшувальних обставин. Суд виправдав історика за звинуваченням у виготовленні дитячої порнографії та зберіганні деталей зброї. Дмитрієв не визнає провини. Його судили двічі.

Справа Юрія Дмитрієва. Глава Карельського відділення "Меморіалу" відомий як упорядник і видавець книг пам'яті жертв політичних репресій 1930-1940-х років у Карелії і матеріалів з історії будівництва "Біломорканалу". Він знайшов місця масових поховань жертв сталінських репресій в урочищі Сандармох та Червоний бір.

У грудні 2016 року Юрій Дмитрієв був заарештований за анонімним доносом і звинувачений у виготовленні дитячої порнографії. 5 квітня 2018 року Петрозаводський міський суд повністю виправдав Дмитрієва за цією статтею, визнавши за ним право на реабілітацію і компесацію завданої шкоди. При цьому суд визнав Дмитрієва винним у зберіганні деталей гладкоствольної рушниці і засудив до 2,5 років позбавлення волі, але врахував термін, який той відбув у СІЗО. Прокуратура тоді вимагала для лідера Карельського відділення "Меморіалу" дев'ять років колонії суворого режиму.

Однак 14 червня того ж року Верховний суд Карелії за підсумками розгляду апеляцій та подань прокуратури скасував вирок і направив кримінальну справу на новий розгляд. Вже 27 червня 2018 Дмитрієва затримали за підозрою в сексуальному насильстві над прийомною дочкою. Наступного дня його заарештували.

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