Зробимо все, що в наших силах, - глава МЗС Туреччини Чавушоглу про зниження напруженості між РФ і НАТО
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Влада Туреччини, якщо в цьому буде необхідність, буде готова розглянути заходи, які знизять напруженість між РФ і НАТО.
Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це на прес-конференції заявив у понеділок глава турецького МЗС Мевлют Чавушоглу.
"Якщо Росія має конкретні очікування щодо Туреччини, щоб знизити напруженість між РФ і НАТО, то ми будемо готові зробити все, що в наших силах", - сказав він.
"Нікому не вигідний конфлікт у нашому регіоні", - додав Чавушоглу.