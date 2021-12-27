На Закарпатті п'яний водій наїхав на двох дітей, помер 9-річний хлопчик, - поліція

Внаслідок аварії на Берегівщині 9-річний хлопчик помер, а 8-річного госпіталізовано до лікарні. Водія, який керував транспортним засобом в стані сп’яніння, затримано. Слідчі відкрили за цим фактом кримінальне провадження.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Закарпатської області, передає Цензор.НЕТ.

"Вчора, 26 грудня, близько 20-ої години на лінію "102" надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду по вулиці Ф.Ракоці в селі Серне Берегівського району. Заявник зазначив, що водій автомобіля здійснив наїзд на двох дітей. На місце події негайно прибули співробітники групи реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група. Медики, які також приїхали за викликом, констатували смерть одного з потерпілих - 9-річного хлопчика. Іншого 8-річного потерпілого із закритим переломом тазобедренного суглобу госпіталізували до лікарні", - розповіли в поліції.

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"Обоє дітей є жителями Берегівщини. Працівники поліції провели всі необхідні першочергові слідчі дії та встановили попередні обставини аварії. Відомо, що 34-річний водій автомобіля "Audi", перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, не впорався з керуванням та здійснив наїзд на двох малолітніх пішоходів, які стояли на правому краю проїжджої частини. Після цього зловмисник не зупиняючись продовжив рух та через 300 метрів в’їхав у огорожу. Слідчі Берегівського районного відділу поліції за цим фактом внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.3 ст.286-1 Кримінального кодексу України, тобто Порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння", - додали в поліції.



Водія затримали в процесуальному порядку та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Найближчим часом йому буде повідомлено про підозру у вчиненні вказаного злочину.



Також слідчі звертатимуться до суду про тримання фігуранта на період розслідування під вартою. Підозрюваному загрожує до 10 років позбавлення волі. Слідство у справі триває.