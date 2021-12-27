Не виключаю, що Захід прагне зробити в Україні маленьку "войнушку" та звинуватити в цьому РФ, - Лавров

Глава МЗС РФ Сергій Лавров не виключає, що Захід нібито прагне спровокувати збройний конфлікт в Україні та звинуватити у ньому Росію.

Про це він заявив в інтерв'ю Youtube-каналу "Соловьев Live", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс".

"Це хамство - виступати з тих позицій, які займають Захід і НАТО, їх під'юджують прибалти і поляки, і українці, звісно. Ми на своїй території", - сказав Лавров.

Він додав, що Захід накачує Україну озброєннями, з 2014 року поставив Києву боєприпаси та системи, у тому числі ударні, на $2,5 млрд.

"Я не виключаю, що просто бажання є підживити мілітаристські настрої, зробити маленьку "войнушку", потім звинуватити нас, запровадити чергові санкції, щоби придушувати наші конкурентні здібності", - запевняє російський міністр.

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Він зазначив, що в ЄС уже закликають запровадити санкції превентивно та зняти їх, якщо конфлікт не розпочнеться.

"Це ж зрозуміло, що ніколи ніхто не зніме", - заявив Лавров.