Телефонного терориста, який "замінував" лікарню та вокзал, затримано у Вінниці, - Нацполіція
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба обласної поліції.
"Повідомлення надійшло до поліції близько 22:30 від рятувальників. На їхню телефонну лінію подзвонив невідомий чоловік та повідомив, що невдовзі може статися вибух.
За вказаними адресами виїхали слідчо-оперативні групи поліції, працівники вибухотехнічної служби, кінологи, інші профільні служби. З приміщень вокзалу та лікарні ШМД поліцейські евакуювали понад 100 осіб.
Вибухотехніки та кінологи обстежили приміщення та прилеглі до них території. Небезпечних предметів не виявили", - відзначається у повідомленні.
За словами начальника Відділу поліції №1 Вінницького РУП Юрія Голуба, провівши оперативні та розшукові заходи, поліцейські встановили особу чоловіка, який телефонував до поліції. Ним виявився 34-річний житель Черкаської області. Правопорушника затримали патрульні поліцейські на вулиці Соборній.
Підозрюваний розповів, що він повідомив про замінування заради розваги.
Зловмисника затримали в процесуальному порядку та помістили до ізолятора тимчасового тримання.
За даним фактом слідчий відділ поліції розпочав кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України. За таке правопорушення передбачено покарання - до 6 років позбавлення волі. Проводиться розслідування.