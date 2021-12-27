Вже 6,5 млн українців скористалися програмою єПідтримка, - Кабмін
В 2022 році програма буде модифікована відповідно до потреб захисту економіки. Зокрема, з’явиться можливість для людей віком 60+ купувати ліки за отримані в рамках допомоги кошти. Про це заявила перша віцепрем’єр міністр України - міністр економіки Юлія Свириденко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.
"З 19 грудня стартувала програма єПідтримка, що спрямована з одного боку на допомогу тим галузям економіки, які найбільше постраждали через карантинні обмеження, а з іншого – на сприяння вакцинації. Кожен, хто щепився двома дозами вакцини, має можливість через реєстрацію в сервісі "Дія" отримати від держави 1000 грн і витратити їх на книжки, відвідування театру чи кінотеатру, квитки на літак чи потяг, абонемент до фітнес-клубу. 6,5 млн українців вже отримали банківські картки, 5,5 млн сформували заявки і вже близько 3 млрд грн спрямовано на реалізацію програми", - наголосила Свириденко.
За її словами, в наступному році програма буде вдосконалена.
"З січня 2022 року програма єПідтримка буде модифікована. Дамо можливість людям віком більше 60 років спрямувати кошти на придбання ліків. Подальше її вдосконалення залежатиме від попиту, а також від того, які галузі потребуватимуть державної допомоги. В майбутньому ми зможемо легко підлаштувати її під потреби економіки та нові виклики. Це частина нашої нової економічної політики, в основі якої - стимулювання попиту через допомогу людям", - повідомила Свириденко.