Лавров не вірить в "небачені" санкції проти РФ: Розрахунок на розсудливість західних партнерів
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Спутник Армения".
"Переконаний, що навіть якщо цей фантастичний для мене сценарій матеріалізується тією чи іншою мірою, то в 100% його матеріалізацію я не вірю. Але тим не менш, смію вас запевнити, ми знайдемо відповідь", - сказав міністр.
Глава МЗС Росії висловив надію, що божевільні у питанні відносин з Москвою все ж таки не візьмуть гору на Заході, зазначивши, що зараз він таких людей при владі не бачить.
"Повторю, у мене розрахунок на розсудливість наших західних партнерів і на те, що, незважаючи на всі перипетії електоральних циклів, які дають такі результати, які ми зараз бачимо в Німеччині, коли їжак і трепетна лань в одній упряжці, незважаючи на це, все ж зрілі політики будуть потрібні", - сказав Лавров.
Нагадаємо, раніше віцепрезидентка США Камала Гарріс заявила, що Штати готові ввести досі не бачені санкції проти Росії.