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Глава Ради Федерації Матвієнко про скупчення військ РФ біля України: У Росії на всі випадки є сценарій адекватних заходів

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Глава Ради Федерації Матвієнко про скупчення військ РФ біля України: У Росії на всі випадки є сценарій адекватних заходів
Глава Ради Федерації Валентина Матвієнко прокоментувала нарощування російських військ біля кордону з Україною. За її словами, Росія може розміщувати війська на своїй території там, де захоче.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

Як пояснила Матвієнко, Росія стягує війська до кордону нібито для захисту. Сьогодні, за її словами, російський кордон надійно захищений.

"Я можу вас твердо запевнити, що в Росії на всі випадки розвитку подій є сценарій адекватних заходів. Ми надійно захищаємо свій кордон, тут ні в кого з наших громадян не повинно бути жодних сумнівів щодо цього. Ми маємо право розміщувати свої війська, проводити навчання на своїй території там, де ми вважаємо за потрібне, для того, щоб адекватно відповідати на ті виклики, які з'являються", - запевняє вона.

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Топ коментарі

  • 5 копійок
    Україна теж може розміщувати війська на своїй території. І не тільки свої.
  • jklpqrs
    Сотни сценариев, стакан один.
  • Vlas Nik
    Саме час товаришу дзінь піню подбати про повернення сибіру та сходу на історичну батьківщину.
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