В Україні розпочали вводити ревакцинальну дозу проти COVID-19
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В Україні запровадили ревакцинальну дозу проти коронавірусу для медичних працівників та співробітників будинків інтернатного типу.
Про це повідомляє Telegram-канал "Коронавірус. Інфо", передає Цензор.НЕТ.
"Ревакцинальну дозу запроваджено для медичних працівників та співробітників будинків інтернатного типу. Вони зможуть отримати її щонайменше через шість місяців із дати отримання другої дози", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що генерація COVID-сертифіката після отримання ревакцинальної дози буде доступна найближчим часом.