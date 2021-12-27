В Україні розпочали вводити ревакцинальну дозу проти COVID-19

В Україні запровадили ревакцинальну дозу проти коронавірусу для медичних працівників та співробітників будинків інтернатного типу.

Про це повідомляє Telegram-канал "Коронавірус. Інфо", передає Цензор.НЕТ.

"Ревакцинальну дозу запроваджено для медичних працівників та співробітників будинків інтернатного типу. Вони зможуть отримати її щонайменше через шість місяців із дати отримання другої дози", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що генерація COVID-сертифіката після отримання ревакцинальної дози буде доступна найближчим часом.

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