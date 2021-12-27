За рік у ЄС вакцинували понад 78% дорослого населення, - фон дер Ляєн

Глава Європейської Комісії (ЄК) Урсула фон дер Ляєн у поширеному в понеділок відеозверненні повідомила про вакцинацію в Євросоюзі за минулий рік понад 78% дорослого населення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Рік тому цього дня в усій Європі розпочалася вакцинація проти COVID-19. Ми пройшли довгий шлях. На сьогодні вакциновано понад 78% дорослого населення ЄС", - оголосила глава Єврокомісії.

Вона наголосила на важливості вакцинації для захисту від коронавірусної інфекції, особливо в умовах поширення штаму "омікрон", відзначивши також значення третього, бустерного щеплення.

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Фон дер Ляєн запевнила, що Євросоюз має достатню кількість доз вакцин для всіх, зокрема і третьої дози.

Глава ЄК висловила слова подяки працівникам охорони здоров'я.