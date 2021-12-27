Коломойський за гроші українських платників податків купив нерухомість у США на сотні мільйонів, - Pittsburgh Post-Gazette
Про це йдеться в опублікованому 26 грудня розслідуванні американської газети Pittsburgh Post-Gazette, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Гордон".
За даними американських журналістів, у найкращі роки Optima Ventures Коломойського володіла понад 260 тис. м² комерційної нерухомості у штаті Огайо.
"Історія почалася 2008-го, коли Коломойський із напарниками "інвестував" у США $12,9 млн, купивши одну з найпомітніших багатоповерхівок міста – бізнес-центр на 55 Public Square. Того самого року компаньйони виклали у США ще $36 млн, щоб купити One Cleveland Center. А 2010 року перерахували до країни через чотири різні офшорні банківські рахунки $18,5 млн, щоб придбати Гантінгтон-білдінг", – повідомляють у статті.
До 2011 року Коломойський придбав ще дві визначні пам'ятки Клівленда: 21-поверхову вежу та готель Westin, стверджують автори.
"Після цього Коломойський через свої фірми став найбільшим власником комерційної нерухомості у місті. За кошти кредитів, виданих його українським компаніям його українським банком", – ідеться у розслідуванні американського видання.
За даними прокуратури США, шахрайське походження цих кредитів є очевидним. Наприклад, $12 млн, за які придбали One Cleveland Center, – це кредит, виданий одному феросплавному заводу в Україні на фінансування поточних операцій, зазначають журналісти.