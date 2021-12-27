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Журналіст BBC Захаров поїхав із Росії через "безпрецедентне стеження"

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Журналіст BBC Захаров поїхав із Росії через "безпрецедентне стеження"
Кореспондент Російської служби ВВС Андрій Захаров повідомив, що виїхав із Росії до Лондона через, як він зазнасив, "досить безпрецедентне стеження" за ним.

Про це він розповів у відео з Лондона, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ВВС.

"Поки що незрозуміло, з чим було пов’язане стеження: з тим, що мене визнали "іноагентом", або, можливо, з матеріалом про хакерів із групи Evil Corp, який я робив зі своїми британськими колегами", – каже Захаров.

До реєстру ЗМІ-"іноагентів" Захарова внесли в Росії на початку жовтня. Корпорація ВВС тоді заявила, що категорично відкидає рішення російської влади про включення Захарова до цього реєстру.

"У світі широко відома репутація BBC як незалежної і такого, що заслуговує на довіру, джерела інформації. Протягом 80 років Російська служба BBC News є життєво важливим джерелом точних і неупереджених новин для російськомовної аудиторії", – йшлося у заяві видання.

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Топ коментарі

  • я гражданин Украины
    правильной дорогой идете кацапы - в сторону Северной Кореи...- но там вас сожрет и поглотит Китаеза ...
  • Василий Чапаев cdfe43f0
    Россиянин Ипатов записал видео о пытках в полиции, после чего его обнаружили обезглавленным. ВИДЕО Источник: https://censor.net/ru/v3307414
    Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышет человек !!!
  • Lion Dreams
    В России больше не существует независимых СМИ и журналистов. Там опустился занавес. Вон, Романа Цымбалюка в тюрьму собирались посадить, последнего акредитованого журналиста Украины в России. Он просто не приехал на пресс конференцию Путина, а на следующий день его уже вызывали в прокуратуру по доносу Шария
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