Пішов з життя один із засновників Спілки офіцерів України полковник Віталій Лазоркін

Віталій Лазоркін був автором Концепції створення національних Збройний Сил України.

Про це повідомив Голова Всеукраїнської громадської організації "Спілка офіцерів України" полковник Олександр Сасько, пише Цензор.НЕТ з посиланням на сторінку у фейсбуці Євгена Лупакова.

Віталій Лазоркін народився 9 липня 1945 року. Він закінчив Київське вище інженерне радіотехнічне училище Протиповітряної оборони та Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Т.Г. Шевченка. В подальшому служив у Військах протиповітряної оборони, штабі Прикарпатського військового округу, викладав у Львівському політехнічному інституті, був заступником начальника Центрального науково-дослідного інституту Міністерства оборони України.

"Він розробив Концепцію створення національних Збройних Сил України, яка була оприлюднена ним 1 грудня 1990 року та реалізована протягом 1991-1992 років. Полковник Віталій Лазоркін був керівником робочої групи з розробки проектів законів України "Про оборону України" і "Про Збройні Сили України", які були ухвалені Верховною Радою України 6 грудня 1991 року", - пише Сасько.

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Після звільнення з військової служби Лазоркін очолював управління міжнародного співробітництва в Національному агентстві з питань інформатизації при Президентові України. А також був наставником і радником громадських організацій з питань національної безпеки і оборони, захисту національних інтересів, національно-патріотичного виховання воїнів.

Віталій Лазоркін відійшов у вічність 26 грудня. У нього залишилися вдова, троє дітей, онуки.