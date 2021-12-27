28 тонн гуманітарної допомоги ООН доправлено на окуповані території. ФОТО

Допомога вдіправлена Управлінням верховного комісара Організації Об'єднаних Націй.

Про це повідомляє Держприкордонслужба, інформує Цензор.НЕТ.

"Вантажівки перевозили будівельні матеріали, товари медичного призначення і комп'ютерну техніку", - йдеться у повідомленні.

Рух дорожнім коридором через КПВВ "Щастя" для громадян, які мають намір перетнути лінію розмежування, залишається заблокованим окупантами, наголосили в Держприкордонслужбі.

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