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28 тонн гуманітарної допомоги ООН доправлено на окуповані території. ФОТО

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28 тонн гуманітарної допомоги ООН доправлено на окуповані території. ФОТО
Допомога вдіправлена Управлінням верховного комісара Організації Об'єднаних Націй.

Про це повідомляє Держприкордонслужба, інформує Цензор.НЕТ.

"Вантажівки перевозили будівельні матеріали, товари медичного призначення і комп'ютерну техніку", - йдеться у повідомленні.

Рух дорожнім коридором через КПВВ "Щастя" для громадян, які мають намір перетнути лінію розмежування, залишається заблокованим окупантами, наголосили в Держприкордонслужбі.

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28 тонн гуманітарної допомоги ООН доправлено на окуповані території 01
28 тонн гуманітарної допомоги ООН доправлено на окуповані території 02
28 тонн гуманітарної допомоги ООН доправлено на окуповані території 03
28 тонн гуманітарної допомоги ООН доправлено на окуповані території 04

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Топ коментарі

  • Злой Пенсионер
    Они же всю Украину кормили.Нафиг им помощь.
  • Mamay1648
    ООН шлёт пожрать, РФ пострелять... уверены что всё разумно в мире?
  • FT FT
    Террористы вас благодарят и готовы совершать новые теракты в том числе и в Европе чтобы вы их еще больше благодарили
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