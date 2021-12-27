Новини

Петиція про скасування військового обліку для жінок набрала 25 тис. голосів

18 959411
Петиція про скасування військового обліку для жінок набрала 25 тис. голосів
Тепер її має розглянути президент Володимир Зеленський.

Про це свідчать дані на сайті голови держави, повідомляє Цензор.НЕТ.

Авторка петиції Яна Рашевченко вимагає скасувати наказ Міноборони №313 від 11.10.2021.

"Начебто змінився лише Перелік, але згідно нього МАЙЖЕ УСІ жінки нашої держави повинні бути військовозобов'язаними. Це неподобство!!! Жодного суспільного обговорення. Жодних підготовчих заходів. Жодного перехідного періоду та роз'яснень щодо механізму реалізації", - йдеться у тексті петиції.

Станом на вечір 27 грудня петиція набрала понад 26 тис. голосів. Тепер її має розглянути президент.

Також читайте: Йдеться виключно про облік, а не про призов чи мобілізацію, - військовий комісар Куценко про наказ Міноборони щодо жінок

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Павло ШОвте
  • Павло ШОвте
  • Rostyslav Komarnytsky
    У НАТО президенти служать у армії, а не ховаються за плечима жінок. Чотирикратний уклоніст вирішив сховатися за жінками, як учив його кумир пуцин. Це перше. Друге - про гендерну рівність поговорив, як аиносиш і народ ш дитину. 😊 Тепер по суті. Наші жінки служать у ЗСУ!!! Тому пр жодну дискримінацію не може бут мови. Не підміняй поняття! І ніде у країні НАТО немає законодавчої норми про військовий облік жінок. Жінки стають на облік ДОБРОВІЛЬНО!!! І останнє. Навіть у Ізраїлі, де жінки справді є військовозобов'язаними, службу вони проходять до 23 років. При і вагітні, заміжні і ті, яким не дозволяють служит у війську релігійні переконання, від служби в армії звільняються. Чоо ж вас так масово Подоляк на цю тему нагнав? Бубочці сцикотно?
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини