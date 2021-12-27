Двоє воїнів ОС важко поранені внаслідок дій російських військ на Донбасі, з початку доби зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню, - пресцентр
Як уточнює Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил:
- в напрямку Нью-Йорку противник тричі відкривав вогонь з автоматичних та станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
- поблизу Новозванівки окупанти застосували протитанкові ракетні комплекси,
- неподалік Гнутового російські найманці задіяли безпілотний літальний апарат, за допомогою якого здійснили скидання пострілів ВОГ-17,
- в районі Новолуганського ворог вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів, поблизу Мар’їнки - з мінометів калібру 120 мм;
- на околицях Красногорівки та Травневого, що на Донеччині, збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів.
"Внаслідок дій ворога двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали поранення. Воїни перебувають в лікувальних закладах. Стан їхнього здоров’я - важкий. Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли. Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними", - йдеться у повідомленні.