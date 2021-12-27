Двоє воїнів ОС важко поранені внаслідок дій російських військ на Донбасі, з початку доби зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню, - пресцентр

Від початку доби 27 грудня з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню, 1 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Як уточнює Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил:

- в напрямку Нью-Йорку противник тричі відкривав вогонь з автоматичних та станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

- поблизу Новозванівки окупанти застосували протитанкові ракетні комплекси,

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- неподалік Гнутового російські найманці задіяли безпілотний літальний апарат, за допомогою якого здійснили скидання пострілів ВОГ-17,

- в районі Новолуганського ворог вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів, поблизу Мар’їнки - з мінометів калібру 120 мм;

- на околицях Красногорівки та Травневого, що на Донеччині, збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів.

"Внаслідок дій ворога двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали поранення. Воїни перебувають в лікувальних закладах. Стан їхнього здоров’я - важкий. Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли. Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними", - йдеться у повідомленні.

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