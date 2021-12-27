Протистояння загрозам з боку РФ - один з головних підсумків року, - Боррель

Високий представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель заявив, що у 2021 році Євросоюз протистояв викликам силової політики, і згадав у зв'язку з цим Росію, пообіцявши "відповісти з усією рішучістю".

Про це йдеться у передноворічному огляді, опублікованому у понеділок у його блозі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"У нашому східному сусідстві 2021 рік став яскравими прикладами силової політики, як ми бачили у випадках з Україною, Білоруссю та Молдовою. (...) У міру поширення гібридних конфліктів ми повинні продовжувати підтримувати Україну чи Молдову в опорі тиску з боку Росії та зберігати твердий підхід до Білорусі", - зазначив Боррель.

Щоб протистояти цим загрозам, продовжив він, ЄС надає "тверду та єдину політичну, а також оперативну підтримку своїм партнерам". Як приклад, дипломат навів "п'ятий пакет санкцій проти режиму Лукашенка в Білорусі".

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На думку голови дипломатії ЄС, саміт програми "Східне партнерство", що відбувся у Брюсселі 15 грудня, підтвердив "стратегічний, амбітний та далекоглядний підхід ЄС" до своїх східноєвропейських партнерів.

"У 2021 році ми працювали над захистом інтересів та цінностей ЄС та зміцненням заснованого на правилах глобального порядку (...). Ця робота має продовжитися у 2022 році з усією нашою рішучістю", - написав Боррель.

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