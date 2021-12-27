Лукашенко хоче змінити Конституцію Білорусі, виключивши статтю про без’ядерний і нейтральний статус держави

Режим "президента" Олександра Лукашенка оприлюднив для "всенародного обговорення" проєкт нової Конституції Білорусі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Национальный правовой интернет-портал Беларуси".

Серед іншого, пропонується прибрати з Конституції статтю про безстрокову кількість президентських термінів. Новообраний президент зможе пробути на посаді максимум два терміни поспіль. Для колишнього очільника країни пропонують впровадити недоторканість. Іноземним громадянам і особам з посвідками на проживання чи іншими документами іноземних держав заборонили балотуватися в президенти.

Також президент не зможе призначати і звільняти голів Конституційного та Верховного судів. Таке право пропонують надати Загальнобілоруським народним зборам. Вони ж зможуть відправити президента у відставку, якщо він порушить Конституцію чи здійснить держзраду або інший тяжкий злочин.

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Зі статті про зовнішню політику прибрано згадки про без’ядерний та нейтральний статус держави. Тепер вказано, що Білорусь "виключає військову агресію зі своєї території щодо інших держав".

Білоруси можуть написати електронний лист із своїми думками щодо змін, заповнити електронну форму на сайті чи відправити паперового листа.

Референдум щодо поправок до Конституції Білорусі має відбутися у лютому 2022 року.