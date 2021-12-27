Штаб територіальної оборони створюють у Києві (оновлено)

Перші командно-штабні навчання мають відбутися вже в січні 2022 року.

Про це повідомляє пресслужба КМДА, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначив мер Києва Віталій Кличко, заяви і погрози Росії, скупчення військ на кордонах України спонукають підготуватися до різних можливих сценаріїв подій. "Зокрема, й до найгіршого. У нас має бути чіткий план дій у критичній ситуації, відпрацьовані координація і дії всіх служб та структурних підрозділів", - сказав він.

Систему територіальної оборони столиці мають розгорнути найближчим часом, а нині триває набір резервістів у бригаду.

Мер нагадав, що у Києві понад 500 об'єктів критичної інфраструктури, захист яких потребує особливої ​​уваги. Їх, у разі надзвичайної ситуації, візьмуть під охорону Нацполіція, військові та підрозділи тероборони.

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У Міноборони тим часов зазначили, що місцеві державні адміністрації не мають права самостійно створювати штаби територіальної оборони - вони можуть лише брати участь у їх створенні.

"Звертаюся до всіх керівників органів місцевого самоврядування й інших обраних осіб. Я закликаю вас утриматися від дій і висловлювань, які політизують справу організації територіальної оборони. Мова йде про найважливіше – захист нашої країни. Тут не місце піару і пересмикуванням", - завявив міністр оборони Олексій Резніков.

У міністерстві зазначили, що систему управління теробороною створює командування Сил територіальної оборони ЗСУ. Та пообіцяли найближчим часом організувати навчання місцевих керівників "для недопущення помилок і самовільних дій (які вже зустрічаються на місцях)".