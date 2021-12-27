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США не мають тиснути на Україну, щоб не винагороджувати Росію за її агресію, -​​​ Волкер

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США не мають тиснути на Україну, щоб не винагороджувати Росію за її агресію, -​​​ Волкер
Колишній спецпредставник США по Україні Курт Волкер прокоментував публікацію Associated Press про те, що Сполучені Штати запропонують Україні надати територіям на сході країни, які зараз контролюють російські гібридні сили, "певний рівень" автономії.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Радіо Свобода.

"Я також читав цей матеріал, але я не чув офіційно чи публічно нічого подібного від будь-кого з адміністрації Байдена. Думаю, це відображає розбіжності в Мінських угодах. Принцип у переговорах має залишатися - нічого про Україну без України, ми маємо консультуватися з Україною про те, як Україна бачить врегулювання конфлікту та на цій основі вести переговори з Росією. Ми не повинні тиснути на Україну, щоб не винагороджувати Росію за її агресію", - зазначив Волкер в коментарі проєкту Радіо Свобода "Донбас.Реалії".

Водночас, на його думку, завершенню війни сприятиме посилення тиску на Росію.

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"Все залежить від позиції Путіна. Він розпочав війну, він може її зупинити. Чому він має зупинити війну? Думаю, якщо він відчує більше тиску США та Європи у вигляді санкцій, у вигляді військової допомоги Україні, дипломатичного тиску, публічного викриття того, що Росія робить в Україні. Думаю, це може вплинути на розрахунки Путіна та буде стимулом закінчити війну", - додав Волкер.

У Білому домі назвали неправдивими повідомлення про те, що США чинять тиск на Україну, щоб вона надала "певний рівень" автономії окупованим територіям на сході. Спростували інформацію, наведену в матеріалі Associated Press, і в Офісі президента України.

Топ коментарі

  • Серж Рача
    Приходит как-то Крупская к Ленину, а тот сидит и из кусочков сала что-то строит.
    - Володя, ты что это делаешь?
    - Да вот, Надюша, Укгаину пгидумываю.
    - А зачем сало взял?! Говна возьми - у нас же его больше!
    - Да пгобовал я, из говна Госсия получается.
  • Сергей Сергеев 13913468
    Великие русские историки, половцев победители и печенегов сокрушители! Простой вопрос.
    Если великая Россия несла нам, сирым хохлам, ученость и образование, то где, напомните, учился основатель ПЕРВОГО университета России Михайло Ломоносов?
    Где печатал первые руськие книги ИЗГНАННЫЙ из Московии Иван Федоров?

    Если "никакой Украины не было до 1922гогода!", то с кем объединялась Московия в 1654м?
  • Иван Иван 31509c93
    да да. влажные мечты рашкованца. не шиша вы не получите. а расплачиваться за нападение в 2014 придется поколениями
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