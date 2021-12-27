Розвідник 10 ОГШБ Кирило Недін помер від раку

У Києві від онкологічного захворювання помер 34-річний Кирило Недін (позивний Адєса), військовослужбовець розвідувальної роти 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади.

Про смерть Кирила Недіна журналістам розповів його побратим, боєць 24 механізованої бригади імені Короля Данила Максим Ємець, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Суспільне".

"Ми служили з ним протягом восьми років. Він був моїм найближчим другом. Це — навіть більше, ніж побратим, набагато більше".

"Кирило народився в Одесі. До армії був моряком. Був учасником Майдану в Одесі, брав участь у подіях 2 травня 2014 року, коли горів Будинок профспілок. Із серпня 2014 року став військовослужбовцем Збройних сил України. Вступив у добровольчий батальйон УНСО. Потім усі дружно підписали контракт у 54 окремий розвідувальний батальйон. Тоді поїхали на Схід", — пригадує Максим Ємець.

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Боєць розповідає, що з 14 жовтня 2014 року Кирило Недін виконував бойові завдання в зоні АТО/ООС, зокрема, упродовж 2014-2015 років — поблизу Маріуполя, на річці Кальміус. Кирило Недін служив у 131 окремому по розвідувальному батальйоні, 34 батальйоні тероборони.

"У 2014 році, коли ми тільки з ним познайомилися, він розмовляв російською мовою. А вже в останні дні спілкувався чистою українською. Він дуже вболівав за українську мову".

"Згодом він пішов служити у моє підпорядкування, у 108 гірсько-штурмовий батальйон 10 окремої гірсько-штурмової бригади. Я був командиром взводу. Відтоді й до січня 2019 року Кирило служив у нас", — розповідає Максим Ємець.

Опісля Кирило Недін перейшов у 24 механізовану бригаду імені Короля Данила. Там служив до січня 2021 року. Згодом пішов на контракт у 10 гірсько-штурмову бригаду.

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"Хотів ближче до дому, до Івано-Франківська (він навіть продав квартиру в Одесі, аби придбати тут). Потім у нього почалися проблеми зі здоров'ям, виникло якесь новоутворення на плечі. Він пішов у госпіталі — Сєвєродонецький, Харківський, Київський. У столиці йому діагностували онкологію. Він пройшов три курси хімієтерапії, добре себе почував. Цьогоріч у жовтні я був у нього в гостях. Кирило мав гарний настрій, він готовий був далі виконувати бойові завдання", — пригадує Максим Ємець.

"Надзвичайно талановитий військовий, ніколи не вживав алкоголь. Мав дуже запальний характер. У нього навіть позивний був Адєса. Всі казали навмисно через "А". Кирила видавав його одеський гонор".

Максим Ємець розповідає, що востаннє спілкувався із другом 26 грудня.

"Він телефонував мені й позавчора, кожного дня дзвонив. Розповідав про протоколи лікування, казав, що іде на покращення. Сьогодні зранку мені зателефонувала його дівчина і сказала, що мого друга не стало... Кажуть: "Герої не вмирають". А вони вмирають... Це — найбільший удар для мене з 2014 року, коли я втратив двох найближчих друзів", — каже Максим Ємець.

Кирила Недіна поховають 29 грудня у рідній Одесі.