Синоптики прогнозують сильні снігопади в Україні та попереджають про можливість відключення світла

У багатьох областях України очікуються сильні снігопади та завірюхи, можливі відключення енергопостачання.

Такі дані Українського гідрометеорологічного центра оприлюднило видання BBC, передає Цензор.НЕТ.

28 грудня у центральних областях очікуються найскладніші погодні умови - сильний сніг, хуртовини, снігові замети, розповідає синоптик Наталя Діденко.

Негода також торкнеться сходу, півдня України та західних областей (окрім Закарпаття, Волині та Рівненщини).

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У південній частині, де очікується висока температура повітря, буде мокрий сніг та дощ.

У північних областях - сніг ймовірний.

Морози в Україні домінуватимуть. Лише на півдні очікується плюсова температура.

У Києві 28 грудня - хмарна погода, є ймовірність снігу, проте не сильного і без хуртовин.

Вночі в Києві -8…-10, вдень близько -5 градусів.

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По всій Україні, крім західних та північних областей, пориви вітру 15-20 м/с, завірюхи, снігові замети, на дорогах - ожеледиця.

"Такі погодні умови можуть спричинити порушення руху транспорту та відключення енергозабезпечення населених пунктів", - попереджають в Укргідрометцентрі.