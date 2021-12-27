Лікарі закликають бути уважними й обережними на зимові свята, щоб вберегти дітей від опіків, - Ляшко

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко відвідав опіковий центр Київської міської клінічної лікарні №2.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку Ляшко.

"Святкові дні для медиків - це завжди підвищена готовність, особливо у період новорічних та різдвяних свят. Сьогодні відвідав опіковий центр Київської міської клінічної лікарні №2. Це заклад, у якому лікарі "витягують" пацієнтів з усієї країни навіть при найкритичніших опіках з 70% ураження площі шкіри. Чудові спеціалісти, які можуть і хочуть працювати, тому на найближче майбутнє маємо багато планів, як підтримати наших комбустіологів та забезпечити необхідні умови для розвитку цього важливого напрямку. Але про це вже розповім "після свят", - зазначив він.

За словами міністра, наразі лікарі просять усіх бути дуже уважними і обереженими, "адже у зимові свята до них найбільше потрапляє саме діток із різними опіками, починаючи від малюків і закінчуючи підлітками через небезпечні забавки із піротехнікою. А також багато, на жаль, і так званих обожнювачів селфі біля високовольтних проводів".

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Ляшко зауважив, що понад 12 тисяч дітей в Україні щороку отримують опіки, що займає перше місце серед дитячого травматизму. Близько 90% з них стаються на кухні у дітей віком до п’яти років.

"Інколи лікарям дуже важко врятувати життя попечених дітей, які отримали понад 50% опіків шкірного покриву тіла. А причиною цієї трагедії є необережність та/або безвідповідальність батьків", - додав він.

Ляшко також надав поради, як запобігти опікам.

Перша. Не залишайте у доступному для маленьких дітей місці чашки з гарячими напоями чи окропом. Слідкуйте за тим, щоб дроти електричних кип’ятильників і чайників не звисали вниз.

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Гарячі рідини є найпоширенішою причиною опіків у віковій категорії дітей від 0 до 5 років і людей похилого віку.

Друге. Не дозволяйте дітям самостійно користуватися піротехнічними виробами. Навіть звичайні петарди можуть завдати непоправної шкоди.

Третє. Розкажіть дитині, особливо у підлітковому віці, якою небезпечною може стати забавка молодіжного руху "зачеперів". Термічні опіки, які діти отримують під час селфі на потягах чи в інших місцях із високою напругою можуть коштувати життя.

"До речі, саме в Опіковому центрі нещодавно рятували життя 12-річного хлопчика після селфі на потязі метро. Виконання цих порад не потребує додаткових матеріальних витрат з боку батьків, але точно врятує життя та здоров'я вашій дитині", - наголосив він.

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