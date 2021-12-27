Заступник глави Міноборони РФ Фомін заявив, що НАТО готується до масштабного збройного конфлікту з Росією

Північноатлантичний альянс використав події в Україні як привід для припинення взаємодії з Москвою та готується до масштабного збройного конфлікту з Росією.

Про це заявив заступник міністра оборони РФ Олександр Фомін на брифінгу для військових аташе та представників посольств іноземних держав у Москві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на російське державне агентство "ТАСС".

"Військове будівництво блоку повністю перенацілене на підготовку до масштабного збройного конфлікту високої інтенсивності з Росією", - сказав Фомін.

Він підкреслив, що в документах НАТО останніх років (наприклад, у військовій стратегії Альянсу 2019 року) Росія "без будь-яких еківоків визначена як головне джерело загроз коаліційній безпеці".

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При цьому, додав Фомін, продовжує діяти Римська декларація 2002 року, яка передбачає, що НАТО та Росія не розглядають одне одного як противників.

Заступник міністра оборони заявив про "прямі провокації" НАТО біля кордонів Росії. Зокрема, за його словами, у 2021 році кораблі країн Альянсу 30 разів заходили в акваторію Чорного моря (2020-го було 23 таких заходи), а їх сумарна тривалість перебування там перевищила 400 діб (2020-го - 359).

Також Фомін зазначив, що НАТО щорічно проводить близько 30 великих навчань, на яких відпрацьовується ведення війни проти Росії, і відмовляється вести з Москвою діалог на рівних.

Фомін повторив позицію РФ, що західні партнери самі "спровокували події в Україні, а Північноатлантичний альянс використав їх як привід для припинення взаємодії з Росією" у 2014 році.

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