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Голова Кабінету президента Польщі Шрот про війська РФ біля кордонів України: "Зараз ми не виключаємо жодного варіанту. Ситуація - серйозна"

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Голова Кабінету президента Польщі Шрот про війська РФ біля кордонів України: "Зараз ми не виключаємо жодного варіанту. Ситуація - серйозна"
Президент Польщі Анджей Дуда підтримує Україну, коли йдеться про збереження її територіальної цілісності, а також демократичного устрою.

Про це сказав в ефірі Третього каналу Польського радіо голова Кабінету президента Польщі Павел Шрот, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, Дуда отримує інформацію на тему ситуації на українсько-російському кордоні. Ця інформація надходить як від польських служб, так і від союзників Польщі.

Гість Третього каналу Польського радіо підкреслив, що ситуація - серйозна, а Польща тісно співпрацює з Україною.

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"Зараз ми не виключаємо жодного варіанту. Ситуація - серйозна. Ми тісно співпрацюємо з Україною. Перед святами президент зустрічався з президентом Володимиром Зеленським у форматі Люблінського трикутника. Найближчим часом - це не останні контакти, співпраця є дуже інтенсивною. Президент дуже підтримує Україну, коли йдеться про збереження її територіальної цілісності, а також демократичного устрою", - уточнив Шрот.

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Топ коментарі

  • Alex Newman
    Приходить, карочє, Зєлєнскій до воріт Раю, а там Петро
  • DJ ZE baryga 73%
  • Ан Мур
    Порошенко пояснює, що "Потрібно сформувати потужну позицію союзників України на переговорах з ******". П'ятий президент нагадав, що ворогом для усієї України залишається *****

    Тільки потужно сформована позиція змусить президента Росії путіна не уникати перемовин. Про це заявив лідер "Європейської Солідарності", п'ятий Президент України Петро Порошенко в інтерв'ю Ларисі Губіній.
    "Ми зробимо Вашингтонський формат, ми зробимо Женевський формат, ми зробимо Будапештський формат. Це божевілля. Проблема не в місті, проблема не в форматі, проблема в тому, щоб ти сформував дуже потужну позицію, яка не дасть Путіну уникнути проведення переговорів. Пан Зеленський для мене лише опонент, а для України ворог - Путін. Не бійтеся Путіна і не вірте Путіну", - заявив Порошенко.

    Повну версію інтерв'ю п'ятого Президента України Петра Порошенка дивіться у вівторок 28 грудня о 19:40 в програмі Лариси Губіної "Дійові особи" на 5-му каналі.
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