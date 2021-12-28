Голова Кабінету президента Польщі Шрот про війська РФ біля кордонів України: "Зараз ми не виключаємо жодного варіанту. Ситуація - серйозна"

Президент Польщі Анджей Дуда підтримує Україну, коли йдеться про збереження її територіальної цілісності, а також демократичного устрою.

Про це сказав в ефірі Третього каналу Польського радіо голова Кабінету президента Польщі Павел Шрот, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, Дуда отримує інформацію на тему ситуації на українсько-російському кордоні. Ця інформація надходить як від польських служб, так і від союзників Польщі.

Гість Третього каналу Польського радіо підкреслив, що ситуація - серйозна, а Польща тісно співпрацює з Україною.

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"Зараз ми не виключаємо жодного варіанту. Ситуація - серйозна. Ми тісно співпрацюємо з Україною. Перед святами президент зустрічався з президентом Володимиром Зеленським у форматі Люблінського трикутника. Найближчим часом - це не останні контакти, співпраця є дуже інтенсивною. Президент дуже підтримує Україну, коли йдеться про збереження її територіальної цілісності, а також демократичного устрою", - уточнив Шрот.