Голова Кабінету президента Польщі Шрот про війська РФ біля кордонів України: "Зараз ми не виключаємо жодного варіанту. Ситуація - серйозна"
Про це сказав в ефірі Третього каналу Польського радіо голова Кабінету президента Польщі Павел Шрот, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, Дуда отримує інформацію на тему ситуації на українсько-російському кордоні. Ця інформація надходить як від польських служб, так і від союзників Польщі.
Гість Третього каналу Польського радіо підкреслив, що ситуація - серйозна, а Польща тісно співпрацює з Україною.
"Зараз ми не виключаємо жодного варіанту. Ситуація - серйозна. Ми тісно співпрацюємо з Україною. Перед святами президент зустрічався з президентом Володимиром Зеленським у форматі Люблінського трикутника. Найближчим часом - це не останні контакти, співпраця є дуже інтенсивною. Президент дуже підтримує Україну, коли йдеться про збереження її територіальної цілісності, а також демократичного устрою", - уточнив Шрот.