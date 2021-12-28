За програмою "єПідтримка" українці вже придбали понад 100 тис. квитків на поїзди, - Укрзалізниця

З моменту початку виплат коштів від держави вакцинованим українцям на спеціальні картки за програмою "єПідтримка" пасажири здійснили понад 100 тисяч транзакцій, купуючи квитки на потяги.

Про це повідмляє Цензор.НЕТ із посиланням на преслужбу Укрзалізниці.

"За час дії програми станом на зараз пасажири витратили на залізничні квитки більше 42 млн гривень. Середній чек однієї транзакції складає 420 грн",- зазначається в повідомленні.

Пресслужба нагадує, що для отримання спеціальної картки за програмою "єПідтримка" в застосунку банку або офлайн-відділенні, треба бути щепленим двома дозами вакцини й мати встановлений застосунок "Дія". У розділі "Послуги" застосунку треба знайти й активувати послугу "єПідтримка", обравши банк для виплати. Отримані кошти можна витратити впродовж 4 місяців на подорожі, спорт або відвідування культурних закладів.

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