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Дві дози COVID-вакцини Pfizer та Moderna діють на "Омікрон" слабше, ніж на "Дельту", - дослідження

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Дві дози COVID-вакцини Pfizer та Moderna діють на "Омікрон" слабше, ніж на "Дельту", - дослідження
Японські вчені у перебігу досліджень виявили, що дві дози COVID-вакцин Pfizer і Moderna значно менш ефективні проти штаму "Омікрон", аніж проти "Дельти".

Таку інформацію оприлюднило агентство NHK, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Група фахівців під керівництвом професора Катаяма Кадзухіко з Університету Кітасато виміряла рівні нейтралізуючих антитіл у культивованих клітинах, взятих зі зразків крові дванадцяти осіб, які пройшли повну вакцинацію… Шість зразків були взяті у людей, які отримали дві дози вакцини Pfizer, решта шість - у тих, хто вакцинувався препаратом Moderna", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, рівні антитіл у зразках, узятих у людей, вакцинованих три місяці тому препаратом Pfizer, проти варіанта "Омікрон" були в середньому на 72% нижчі, ніж рівні проти варіанта "Дельта". Рівні у зразках тих, хто три місяці тому отримав другу дозу вакцини Moderna, були в середньому нижчими на 82%.

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Утім, за словами професора, який очолює групу дослідників, результати цього лабораторного експерименту не означають, що вакцини неефективні проти "Омікро"н-штаму.

При цьому, додає NHK, Катаяма закликав тих, хто повністю пройшов вакцинацію, продовжувати дотримуватися основних заходів профілактики інфекції.

Як повідомлялося, науковці Гонконгу опублікували дослідження, в якому йдеться про те, що три дози COVID-вакцини CoronaVac, виробленої китайською компанією Sinovac, не продукують достатньо антитіл для боротьби з "Омікроном".

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Топ коментарі

  • изюминка
    побольше вакцин,ещё побольше,иначе сдохнете,скот должен быть послушен и стоять в стойле,
  • Андрей Дудка 31cd38e0
    В стране,где высокие чиновники заявляют, что сведения о прививках не являются медицинской тайной,но никто не видел не их сертификатов,никто не знает сколько бустеров они укололи себе...
    В стране,где из того количества привитых официально,у половины левые сертификаты, но ничего не происходит и не мрут согласно вашим страшилкам...В стране, где врачи бегут от вакцинаций, и по знакомству рассказывают,что на самом деле происходит и отговаривают от прививок...В стране, где нет доверия к властям, которые ежечасным враньем дискредитировали всех и вся, НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПАНДЕМИИ, такой как вы рисуете, иначе бы за три осенних месяца, в условиях разваленной медицины, в Украине уже осталось бы 25-30 процентов населения!
  • Иван Иванов 519b28c1
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