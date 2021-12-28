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США та Польща обговорили російську загрозу: Вашингтон готовий стати на захист союзників на східному фланзі НАТО

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США та Польща обговорили російську загрозу: Вашингтон готовий стати на захист союзників на східному фланзі НАТО
Радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван провів телефонну розмову з головою Бюро національної безпеки Польщі Павлом Солохом та керівником Бюро міжнародної політики Канцелярії польського президента Якубом Кумохом.

Про це повідомила речниця Ради національної безпеки США Емілі Горн, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

За її словами, сторони обмінялися думками стосовно нарощування Росією військ поблизу кордону України та підтвердили важливість єдності союзників у дипломатичних заходах та зусиллях зі стримування РФ.

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Радник Байдена наголосив на підтримці Сполученими Штатами статті 5 Північноатлантичного договору (згідно з якою країни НАТО розглядають збройний напад на одну з них як напад на всіх) та запевнив у готовності Вашингтона стати на захист союзників на східному фланзі Альянсу.

Зазначається, що Салліван також переказав подяку від імені президента Байдена польському колезі Дуді, який ветував спірну поправку до закону про ЗМІ. За словами Саллівана, це позитивний сигнал перед головуванням Польщі в ОБСЄ, яке розпочнеться 1 січня 2022 року.

Як повідомлялося, Анджей Дуда в понеділок наклав вето на зміни до закону про телебачення і радіомовлення, які могли стати підставою для позбавлення ліцензії головного опозиційного телеканалу Польщі TVN, що перебуває у власності американської компанії Discovery.

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Топ коментарі

  • Яр Холодний
    А "нахрєна" захищать тих хто сам захищаться не хоче? На відміну від афганців поляки можуть і будуть захищаться І українці - теж - не дивлячись на те ЧМО яке аморфна "більшість" тимчасово привела до влади Так і передай своїм "кураторам" "мериканець внутріМКАДівський"
  • Владислав Носковский
    А не загрожує лише тим країнам, що є членами НАТО.
  • fg cbn
    Всё более комичными становятся причитания Путтолини насчёт расширения оборонительного блока НАТО, включающего в себя всё больше цивилизованных стран. Абсурдность и ушлое лицемерие сквозит в этих причитаниях. Очевидно, что его беспокоит лишь то, чтобы западное антикоррупционное законодательство ни в коем случае не помешало бы ему и его мафиозной шайке дербанить природные богатства страны по своим карманам как это сейчас происходит. И ещё империалистические "хотелки", которые уже однажды привели страну к развалу в результате империалистического вторжения в Афганистан и 10-летней войны там, закончившейся позорным ретированием. Так же и сейчас милитаристские "ястребы" в его окружении хотят новой войнушки, им подвывают обезумевшие от жажды крови пропагандисты с зомбоящика
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